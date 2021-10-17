В Южной Корее заявили, что подписание мирного договора с КНДР поможет возобновить диалог

Другие страны 17 октября 2021 09:38 (UTC+04:00)
В Южной Корее заявили, что подписание мирного договора с КНДР поможет возобновить диалог

Подписание соглашения о формальном завершении Корейской войны 1950-1953 гг. может проложить путь к возобновлению приостановленных ранее переговоров с КНДР по ядерной проблеме. Об этом заявил специальный посланник Республики Корея по вопросам мира и безопасности Но Гю Док, прибывший в Вашингтон для встречи со своими американским и японским коллегами, сообщает в воскресенье агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ожидаю, что в ходе предстоящих контактов на рабочем уровне состоится углубленное обсуждение различных вопросов, в том числе декларации об окончании войны. Этот документ стал бы значимым шагом в сторону возобновления диалога о полной денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове", - отметил Но Гю Док.

Корейская война, в которой принимали участие Южная и Северная Корея, а также США и Китай, завершилась перемирием, мирный договор по ее итогам подписан не был.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Косметология необходима для сохранения красоты, молодости и здоровья – Нигяр Руфат (ФОТО)
Косметология необходима для сохранения красоты, молодости и здоровья – Нигяр Руфат (ФОТО)
&quot;Скверный анекдот&quot; азербайджанского режиссера в Новосибирске: Это стало живительной влагой! (ФОТО)
"Скверный анекдот" азербайджанского режиссера в Новосибирске: Это стало живительной влагой! (ФОТО)
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО)
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
За почти 30-летний период армянской оккупации на территориях Азербайджана были созданы крупные наркоплантации - депутат Политика 10:42
В Турции состоялась церемония выпуска участвовавших в курсе азербайджанских военнослужащих Азербайджан 10:15
Рост зарплат, пенсий и соцпособий в Азербайджане может составить 20% и более - председатель парламентского комитета Политика 09:55
В Южной Корее заявили, что подписание мирного договора с КНДР поможет возобновить диалог Другие страны 09:38
В столице Гаити похитили 17 христианских миссионеров из США Другие страны 08:43
В Тбилиси разрабатывают стратегию привлечения туристов с высоким уровнем платежеспособности Грузия 08:14
Азербайджан и американский венчурный фонд достигли соглашения в области инноваций ИКТ 08:00
Частный сектор продолжает лидировать в Баку по объему выполненных строительных работ Строительство 08:00
Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос более чем на $500 млн Экономика 08:00
Число жертв на юге Индии из-за мощных муссонных ливней выросло до 18 Другие страны 07:33
1 805 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:06
Во Франции начались съемки новой киноверсии "Трех мушкетеров" В мире 06:30
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 25,6 тыс. человек Турция 05:56
При стрельбе во время вечеринки в Калифорнии пострадали три человека США 05:24
Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом Другие страны 04:53
В Италии пройдет второй тур муниципальных выборов Европа 04:21
Кабо-Верде выдало США спецпосланника Венесуэлы, обвиняемого в отмывании денег Другие страны 03:40
Последствия урагана "Памела" затронули 9 тыс. жителей штата Наярит на западе Мексики Другие страны 03:10
Отец смертельно больного мальчика из Китая самостоятельно создал для него лекарство В мире 02:38
На юго-западе Индии из-за ливней погибли 10 человек Другие страны 02:05
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи Арменией Политика 01:38
Информация о том, что азербайджанская армия открыла огонь в направлении Араздаяна не соответствует действительности - минобороны Политика 01:12
Американцы создали робота-собаку со снайперской винтовкой США 00:44
Хроника победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу от 17 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:10
Хроника Победы: 17 октября Политика 00:01
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 16 октября 23:58
США запланировали ракетный пуск в районе Тихого океана США 16 октября 23:49
Сборная Азербайджана заняла второе место на турнире «Большого шлема» по дзюдо Общество 16 октября 23:31
Стала известна дата проведения второго тура муниципальных выборов в Грузии Грузия 16 октября 23:29
Обсуждены вопросы узбекско-афганского сотрудничества Узбекистан 16 октября 23:06
Из города Шуша осуществлен первый телефонный звонок Общество 16 октября 22:55
Объем экспорта стали из Ирана в первой половине этого года вырос на 48% Иран 16 октября 22:48
В Азербайджане издана антология украинской поэзии "Пусть текут воды могучего Днепра" Культура 16 октября 22:43
Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль турнира «Большого шлема» Общество 16 октября 21:49
В Екатеринбурге 18 человек умерли от отравления метанолом Россия 16 октября 21:26
Проект по восстановлению дорог осуществлялся параллельно с разминированием территорий - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО) Политика 16 октября 21:01
Подписано соглашение между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы (ФОТО) Политика 16 октября 20:45
100 лет богатства - Азербайджанский международный фестиваль вокалистов (ФОТО) Культура 16 октября 20:19
Турция выразила заинтересованность в расширении деятельности турецких компаний в регионах Кыргызстана Кыргызстан 16 октября 19:51
Глава "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ Экономика 16 октября 19:34
Спецпредставитель НАТО по Кавказу посетит Азербайджан Политика 16 октября 19:28
Анкара ожидает от Берлина продолжения успешного курса Меркель - Эрдоган Турция 16 октября 19:15
ВС Ирана отразили нападение пиратов на иранский танкер в Аденском заливе Иран 16 октября 18:56
Началась работа по повышению заработной платы, пенсий и пособий - Минфин Азербайджана Экономика 16 октября 18:52
Правительство Латвии безвозмездно передало Грузии 83070 доз вакцины Pfizer Грузия 16 октября 18:40
Товарооборот Ирана и ЕАЭС вырос на 40% Иран 16 октября 18:28
Рост зарплат и пенсий в Азербайджане охватит 1,8 млн граждан Общество 16 октября 18:00
ТОП-3 банков Туркменистана по объему выпущенных пластиковых карт - РЕНКИНГ Туркменистан 16 октября 17:48
Поскольку прежние тарифы на энергоресурсы в Азербайджане не покрывали затрат, возникла необходимость в изменении цен - эксперт Общество 16 октября 17:39
Ускоренные темпы роста экономической активности повысили спрос на электричество - "Азеришиг" Экономика 16 октября 17:35
Названы объемы торговли Казахстана с ТОП-3 партнерами среди стран СНГ Бизнес 16 октября 17:00
Изменение цен на газ и электричество в Азербайджане не скажется на малообеспеченных семьях - разъяснение Экономика 16 октября 16:53
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16 октября 16:39
В Азербайджане выявлен еще 1 681 случай заражения коронавирусом, вылечились 675 человек Общество 16 октября 16:36
В Праге пройдет концерт памяти шехидов Карабахской войны и в честь Победы в Отечественной войне Культура 16 октября 16:33
Мировые цены на газ выросли в 20-30 раз по сравнению с прошлым годом - SOCAR Энергетика 16 октября 16:32
Российский цирк "Триумф" выступит в Баку Интересное 16 октября 16:09
Известный российский писатель Эльдар Ахадов стал почетным членом Союза писателей Азербайджана (ФОТО) Культура 16 октября 16:07
Кабмин Азербайджана приступил к подготовке предложений по увеличению зарплат и пенсий в стране Политика 16 октября 15:49
В Иране за сутки от коронавируса скончался 181 человек Общество 16 октября 15:45
В Баку завтра ожидается до 22 градусов тепла Общество 16 октября 15:37
Иcтория Карабахского ханства – могущество Ибрагим Халил-хана, любовь Агабейим и Садай бека (ФОТО) Культура 16 октября 15:31
В Азербайджане будут увеличены зарплаты, пенсии, социальные пособия и другие соцвыплаты - Распоряжение Политика 16 октября 15:19
Освобождение Карабаха оказало большую поддержку решению проблемы с нехваткой воды - замминистра экологии Азербайджана Общество 16 октября 15:17
Все страны Южного Кавказа должны координировать свои действия для разблокировки коммуникаций – пакистанский дипломат Политика 16 октября 15:13
Армения загрязняет наши реки, протекающие через ее территорию - замминистра экологии Азербайджана Азербайджан 16 октября 15:13
Иран должен быть привлечен к ответственности за контрабанду наркотиков через территорию Азербайджана – Питер Тейс Политика 16 октября 15:01
В Азербайджане назначены пособия более 2 тыс. ветеранам Отечественной войны Общество 16 октября 14:57
В России за сутки выявили 33 208 случаев заражения коронавирусом Россия 16 октября 14:44
Замминистра экологии Азербайджана о сезонной высадке деревьев в Зангилане Общество 16 октября 14:37
В Азербайджане изменены тарифы на электроэнергию и газ Энергетика 16 октября 14:36
Грузия и США обсудят стратегическое партнерство в Черноморском регионе Грузия 16 октября 14:34
В Турции проходят переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и Ангелы Меркель Турция 16 октября 14:24
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе деятелей культуры почетных званий Политика 16 октября 14:14
Награждена группа деятелей культуры Азербайджана - Распоряжение Политика 16 октября 14:10
Работы по реконструкции на освобожденных землях станут новой эрой процветания Азербайджана - посол Палестины Политика 16 октября 14:08
Новак назвал "хайпом" призывы политиков ЕС отказаться от газа Россия 16 октября 14:04
Восторг и овации в Баку, или Преемственность поколений (ФОТО) Культура 16 октября 14:01
В результате атак армян во время второй Карабахской войны в Тертере погибли 16 мирных жителей - глава ИВ Общество 16 октября 13:48
Во время оккупации были сожжены леса на площади 100 тыс. гектаров - замминистра экологии Азербайджана Азербайджан 16 октября 13:41
Аргентина получила новую партию вакцины "Спутник V" Другие страны 16 октября 13:37
Восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана имеют положительную динамику - посол Кыргызстана Политика 16 октября 13:31
Армения должна предпринять серьезные и позитивные шаги - помощник Президента Азербайджана (Эксклюзив) Политика 16 октября 13:24
Азербайджан планирует подписать с Францией документ в связи с разминированием освобожденных территорий Политика 16 октября 13:19
Состоялось очередное заседание Азербайджанского инвестхолдинга (ФОТО) Экономика 16 октября 13:13
Подразделения ПВО ВС Азербайджана выполняют боевые стрельбы (ВИДЕО) Политика 16 октября 13:00
Ни одна страна за последние 25-30 лет не проводила самостоятельно такого масштабного восстановления в постконфликтный период - помощник Президента Азербайджана Политика 16 октября 12:57
Volvo отзывает 2000 автомобилей в Израиле из-за проблем с подушками безопасности Европа 16 октября 12:50
Карабах в ближайшее время также будет славиться своими "умными городами" и сельхозпродукцией - посол Турции Политика 16 октября 12:44
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) Политика 16 октября 12:33
Премьер Малайзии пригрозил непривитым от COVID-19 лишением части льгот Другие страны 16 октября 12:17
Физулинскому аэропорту присвоен статус международного Экономика 16 октября 12:13
В пригороде Баку озеленили территории площадью 1200 га (ФОТО) Общество 16 октября 12:10
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали у берегов Камчатки Россия 16 октября 11:53
Три человека погибли при землетрясении на Бали Другие страны 16 октября 11:40
Оккупировав Суговушан, Армения оставила без воды обширные территории - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) Политика 16 октября 11:40
Туркменское частное предприятие по выпуску аккумуляторов нарастило производство продукции Туркменистан 16 октября 11:25
Пожар в Наримановском районе Баку потушен (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 16 октября 11:18
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 16 октября 11:14
Туркменистан приобретает сельхозтехнику у зарубежных производителей Туркменистан 16 октября 11:13
Все новости