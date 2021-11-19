В ООН предупредили о грозящем Мадагаскару голоде

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) предупредило о грозящем Мадагаскару голоде, вызванном изменением климата. Как заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель управления Йенс Ларке, УКГВ просит мировое сообщество выделить $231 млн на финансирование рассчитанной до мая будущего года программы помощи, которая позволит обеспечить продовольствием около 1,3 млн мадагаскарцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мадагаскар находится на грани голода, который впервые в мире вызван изменением климата", - сказал Ларке. По его словам, страна переживает сильнейшую за последние 40 лет засуху, местному населению стало "практически невозможно" обеспечивать себя продовольствием. "Люди сталкиваются с сильным недоеданием, а 28 тыс. человек находятся в условиях, похожих на голод, когда жизни грозит опасность", - отметил официальный представитель УКГВ, добавив, что местные жители уходят из сельских в городские районы "в поисках средств к существованию". "Кризис заставляет семьи забирать детей из школы, чтобы помогать найти пищу и воду", - констатировал он.

Управление обратилось к мировому сообществу с просьбой о выделении $231 млн на оказание помощи нуждающемуся населению на юге Мадагаскара. "Доноры предоставили $120 млн, однако, требуется больше средств, чтобы доставить продовольствие, воду, обеспечить медицинскими услугами <...> почти 1,3 млн человек", - заключил Ларке.