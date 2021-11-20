Власти Китая оштрафовали Alibaba за антимонопольные нарушения

Главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка оштрафовало ряд крупнейших компаний Китая, включая интернет-гигантов Alibaba и Tencent, за нарушения антимонопольного законодательства, говорится в заявлении на сайте регулятора, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Всего в последнее время регулятор возбудил и расследовал 43 дела о нарушении антимонопольного законодательства, преимущественно они касаются осуществленных ранее транзакций, слияний и поглощений, о которых компании не сообщили властям.

По результатам проверки управление в соответствии со статьями 48 и 49 Антимонопольного закона КНР вынесло решение об административном наказании нарушителей, каждому из которых предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч юаней (78,2 тысячи долларов).

В списке компаний-нарушителей фигурируют крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group, интернет-гигант Tencent Holdings, одно из крупнейших предприятий розничной торговли в Китае Suning, конгломерат DiDi, владеющий одноименным сервисом такси, технологическая компания Baidu.

В последние годы власти Китая значительно усилили антимонопольный контроль. Так, в апреле этого года за нарушение антимонопольного законодательства государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на рекордные 18,34 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов). В октябре за нарушение антимонопольного законодательства власти страны оштрафовали компанию Meituan, специализирующуюся на доставке еды, на 3,44 миллиарда юаней (около 533 миллионов долларов).

В четверг, 18 ноября в Китае было официально зарегистрировано Государственное антимонопольное управление.