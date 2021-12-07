В Мексике взорвалась мастерская по производству пиротехники

Взрыв произошел в понедельник вечером в мастерской по производству пиротехники в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Об этом сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в районе Сантьяго-Тенанго. На фотографиях с места взрыва видно, что мастерская полностью разрушена, а находящиеся рядом с ней дома получили сильные повреждения. Кроме того, взрывная волна выбила все стекла в оказавшемся неподалеку автобусе. По данным газеты Milenio, пострадали по меньшей мере 20 человек.

В ликвидации последствий чрезвычайного происшествия участвуют пожарные и спасатели. Сведений о возможных причинах случившегося пока обнародовано не было.