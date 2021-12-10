Вьетнам объявил о признании паспортов вакцинации 78 стран

Вьетнам ведет переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19 примерно с 80 странами мира. Об сообщила в пятницу газета "Зан чи" со ссылкой на директора департамента информации и печати МИД республики Ле Тхи Тху Ханг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она отметила, что Вьетнам сейчас признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые 78 странами и территориями мира. "В настоящее время МИД продолжает вести переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации примерно с 80 странами", - добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства. По ее словам, компетентные органы самого Вьетнама завершают создание технической базы для выпуска национального паспорта вакцинации в соответствии с международными стандартами.

В последний месяц Вьетнам приступил к поэтапному открытию границ страны, остававшихся закрытыми из-за пандемии с весны прошлого года. С ноября возобновился прием организованных групп иностранных туристов, имеющих паспорта вакцинации, а к июню 2022 года Вьетнам намерен открыть страну для въезда всех категорий вакцинированных иностранцев. При этом Вьетнам признает только вакцины, лицензированные Всемирной организацией здравоохранения, Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, Европейским агентством лекарственных средств или одобренные своим Минздравом для экстренного применения.