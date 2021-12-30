Число жертв ливней в Бразилии выросло до 30

Число жертв наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в северо-восточном штате Баия выросло до 24. Об этом сообщает в среду портал UOL со ссылкой на местные спасательные службы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 132 из 141 муниципалитета региона режим ЧС. Всего от последствий ливней пострадали почти 630 тыс. человек, около 54 тыс. были вынуждены покинуть свои дома, более 37 тыс. остались без крова, 434 человека получили повреждения и травмы.

Согласно прогнозам синоптиков, влажные воздушные массы продолжат движение на юго-восток страны, в сторону Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Так, мощные ливни уже обрушились на север соседнего с Баией штата Минас-Жерайс, где с начала декабря от последствий сильных дождей погибли шесть человек, 2 тыс. остались без крова. Режим ЧС объявлен в 60 муниципалитетах.