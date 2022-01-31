Пекин сообщил о всплеске новых случаев заражения коронавирусом

Пекин сообщил о самом большом количестве случаев заражения COVID-19 за 18 месяцев, за пять дней до начала зимних Олимпийских игр в столице Китая. Об этом сообщает BBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

После того, как в столице было зарегистрировано еще 20 случаев, официальные лица объявили, что некоторые местные районы будут закрыты на локдаун. Жители столицы должны будут пройти проверку.

Ранее организаторы Олимпийских игр сообщили о 36 новых случаях заражения сотрудников и спортсменов, связанных с Олимпиадой. Из них 19 человек являются непосредственно спортсменами или официальными представителями команд, отмечается в сообщении Оргкомитета. Положительный результат теста на COVID-19 у этих людей был получен по прибытии делегаций в пекинском аэропорту в пятницу.