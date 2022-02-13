В ЮАР полиция жестко разогнала демонстрацию против незаконных мигрантов

Полиция с помощью спецсредств, включая резиновые пули, разогнала в воскресенье в пригороде Йоханнесбурга демонстрацию протеста против нахождения в ЮАР незаконных мигрантов. Об этом сообщил местный телеканал eNCA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в демонстрации, которая прошла в районе Орандж гроу и сопровождалась беспорядками, приняли участие несколько сот человек. Телеканал выложил видео, на котором возбужденные молодые люди прорвали полицейский кордон с тем, чтобы приблизиться к зданию, где находились занимавшиеся мелкой торговлей мигранты. Полицейские применили резиновые пули с тем, чтобы разогнать толпу. Данные о возможных пострадавших не поступали.

С началом 2021 года в ЮАР усилилось движение против незаконных мигрантов, получившее название "Операция Дудула" (дудула на языке коса означает - выгнать). Оно получило широкую известность после крупного марша в минувшем июне в Соуэто под лозунгом изгнать всех мигрантов из этого пригорода Йоханнесбурга. С тех пор аналогичные демонстрации регулярно проводятся и в других частях столичной провинции Гаутенг. Их участники утверждают, что нелегальные мигранты отбирают рабочие места у коренных жителей ЮАР и незаконно пользуются социальными программами.

На текущий день в ЮАР безработица находится на историческом максимуме - около 35%. При этом среди молодежи она достигает уровня 66,5%. Продолжающаяся уже почти два года пандемия коронавируса еще больше ухудшила ситуацию в области занятости. Согласно оценкам специалистов, на территории ЮАР, численность населения которой составляет около 60 млн человек, находятся до 8 млн нелегальных мигрантов.