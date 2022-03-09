Чистая прибыль ZTE за год превысила $1 млрд

Один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования и сетевых устройств - китайский гигант ZTE - по итогам прошлого года получил прибыль в размере свыше $1 млрд. Этому способствовало бурное развитие отрасли, говорится в финансовом отчете корпорации, опубликованном во вторник поздно вечером на Гонконгской фондовой бирже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чистая прибыль группы [компаний], приходящаяся на владельцев обыкновенных акций, за 2021 год составила 6,81 млрд юаней ($1,08 млрд), что отражает годовой рост на 59,9%", - отмечается в документе.

В ZTE отметили, что в минувшем году китайская телекоммуникационная отрасль переживала бурное развитие и активно обрастала новой информационной инфраструктурой, включая сети пятого поколения (5G). К концу года в Китае было введено в эксплуатацию в общей сложности 1,425 млн базовых станций 5G. "Эти сети в настоящее время охватывают все города, свыше 98% городских зон уездного уровня и 80% поселков сельского типа", - отмечается в докладе.

Согласно отчету, в 2021 году на внутренний рынок страны поступило 266 млн смартфонов с поддержкой 5G, что на 63,6% превышает показатель предыдущего года.

ZTE была основана в 1985 году, ее штаб-квартира расположена в южнокитайском городе Шэньчжэнь. Она имеет собственные научно-исследовательские центры в США, Швеции и целом ряде других стран, а общее число ее сотрудников по всему миру превышает 73 тыс. человек. Корпорация входит в пятерку мировых лидеров по количеству подаваемых заявок на патенты.