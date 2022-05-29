На северо-востоке Бразилии погибли 44 человека от последствий ливней

Количество жертв последствий ливней в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку выросло до 44, ранее сообщалось о 28 погибших. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье местная газета Foglia di Pernambuco со ссылкой на министра регионального развития Даниела Феррейру.

Как уточняет издание, в ходе пресс-конференции на военно-воздушной базе в столице штата, городе Ресифе, чиновник также сообщил о 56 пропавших без вести, 25 травмированных и более 4 тыс. оставшихся без крова. В регионе также находятся главы Минздрава Марселу Кейрога, Минтуризма - Карлус Бриту и министр по делам гражданского общества Роналду Бенту. Как ожидается, в понедельник регион должен посетить президент страны Жаир Болсонару.

Мощные ливни обрушились на Ресифе и его окрестности в последние несколько дней. По данным метеослужбы, только за утренние часы субботы в этом районе выпало до 150 мм осадков, что привело к паводку и оползням. В городе объявлен режим ЧС, а также сбор волонтеров для оказания помощи пострадавшим. В устранении последствий удара стихии заняты более 3 тыс. человек.