Национальная авиакомпания Афганистана возобновит рейсы в Индию, Китай и Кувейт

Национальная афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines планирует в ближайшее время возобновить регулярные рейсы в Индию, Китай и Кувейт. Об этом сообщила в пятницу газета The Times of India, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Скоро начнутся наши авиарейсы в Индию, а также в Китай и Кувейт. В Индии находится много афганских граждан, с этой страной связаны наши торговые интересы", - приводит издание слова главы авиакомпании Рахматуллы Аги.

В настоящее время самолеты Ariana Afghan Airlines выполняют два регулярных рейса в неделю в столицу Катара Доху, а также обслуживают внутренние авиалинии.

Воздушное сообщение Афганистана с внешним миром было прервано в конце августа 2021 года после захвата отрядами радикального движения "Талибан" Кабула и прихода талибов к власти.