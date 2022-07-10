В Японии открылись избирательные участки на выборах в верхнюю палату парламента

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени в воскресенье во всех 47 префектурах Японии на выборах в верхнюю палату парламента страны. Голосование продлится до 20:00 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выборы проходят спустя два дня после убийства во время выступления перед избирателями бывшего премьер-министра Японии и главы крупнейшей фракции правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Синдзо Абэ. Оппозиционные партии выступали за перенос сроков голосования, однако глава правительства Фумио Кисида подчеркнул, что демократия не отступит перед насилием.