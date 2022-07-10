В Шанхае объявили наивысший красный уровень опасности из-за сильной жары

Центральная метеорологическая служба Шанхая объявила о введении в воскресенье в городе первого в этом году наивысшего красного уровня опасности в связи с установившейся в мегаполисе сильной жарой. Столбик термометра в центре города поднялся до 40 градусов по Цельсию, а в некоторых районах превысил эту отметку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Жителей призывают сократить время пребывания на улице, избегать длительного нахождения на солнце и принимать необходимые меры предосторожности. Работающим в городе компаниям предписано учитывать опасность жары при организации рабочего процесса.

Последнюю неделю столбик термометра в мегаполисе держится выше 30 градусов по Цельсию, власти неоднократно объявляли оранжевый уровень опасности. Аналогичная жара с температурой воздуха выше 40 градусов в Шанхае фиксировалась в прошлый раз в 2017 году.

Как сообщило ранее Центральное метеорологическое управление Китая, прошедший июнь стал самым жарким в стране с 1961 года. Средняя температура в Китае в прошлом месяце достигла 21,3 градусов по Цельсию. В ряде регионов, в частности, в центральной провинции Хэнань и восточной провинции Шаньдун в июне была отмечена рекордная за всю историю ведения метеонаблюдений жара.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.