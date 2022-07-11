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Ford отзовет в Китае около 60 тыс. внедорожников из-за дефекта подвески

Другие страны Материалы 11 июля 2022 20:31
Ford отзовет в Китае около 60 тыс. внедорожников из-за дефекта подвески

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Ford China отзывает с китайского рынка 59 935 внедорожников из-за дефекта в системе подвески. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Под отзыв попадают импортные автомобили модели Explorer, выпущенные в период с 12 ноября 2012 года по 30 сентября 2017 года.

Воздействие противогололедных реагентов, которые используются на дорогах в зимний период, может вызвать коррозию шарового шарнира, что приведет к поломке задней подвески и потере управляемости. Это создает угрозу безопасности и увеличивает риск аварии.

Владельцам машин бесплатно заменят детали через официальных дилеров.

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