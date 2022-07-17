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Шесть человек погибли после наводнения на юго-западе Китая

Другие страны Материалы 17 июля 2022 07:46
Шесть человек погибли после наводнения на юго-западе Китая

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Шесть человек погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Sina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, чрезвычайная ситуация возникла в связи с проливными дождями на территории Бэйчуань-Цянского автономного уезда. В зоне бедствия оказались 22,3 тыс. человек. В некоторых местах серьезно повреждены дороги и линии электропередачи.

Власти направили спасателей и медиков в районы, пострадавшие от мощных ливней. Ведутся поиски пропавших жителей.

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