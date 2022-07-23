Соглашение по зерновому коридору - «луч надежды» в Черном море - генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш поблагодарил Турцию за вклад в подписание соглашения по зерновому коридору в Черном море, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

Обращаясь в Стамбуле к участникам церемонии подписания документа под названием «Инициатива безопасной транспортировки зерна и продовольственной продукции из портов Украины», глава Всемирной организации сказал: «Господин Реджеп Тайип Эрдоган и правительство Турции. Ваше содействие и настойчивость были жизненно важны на каждом этапе этого процесса».

Генсек назвал подписание соглашения «лучом надежды в Черном море, в котором человечество, нуждается как никогда прежде».

Он отметил, что «важно, чтобы соглашение было полностью реализовано», а также поблагодарил власти России и Украины, согласившиеся подписать документ.

Гутерриш подчеркнул, что соглашение подписанное в пятницу в Стамбуле отвечает интересам всего человечества. «Этот документ на самом деле подписывается во имя всего мира. Глобальные цены на продовольственные товары достигли рекордного уровня. Сегодняшнее соглашение станет в первую очередь шансом для развивающихся стран», - сказал генсек.

Во дворце «Долмабахче» в Стамбуле в пятницу было подписано соглашение между Турцией, РФ, Украиной и ООН по транспортировке зерновой продукции из украинских портов.