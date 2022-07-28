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У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,4

Другие страны Материалы 28 июля 2022 07:03 (UTC +04:00)
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,4

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Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в четверг у юго-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился у береговой линии, в 33 км к северо-востоку от города Тайдун, а очаг залегал на глубине 43,6 км. Колебания почвы ощущались на территории уездов Хуалянь, Тайдун и Наньтоу. Данных о пострадавших, ущербе и угрозе цунами не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.

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