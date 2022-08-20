В Японии приостановили полеты конвертопланов V-22 Osprey

Силы самообороны Японии приостановили полеты конвертопланов V-22 Osprey, временно дислоцированных в префектуре Тиба рядом с японской столицей. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что конвертопланы пройдут дополнительные проверки на безопасность. Сроки возобновления полетов пока не известны. В общей сложности в гарнизоне в районе Кисарадзу (префектура Тиба) размещены девять конвертопланов V-22 Osprey.

Решение связано с тем, что ранее командование специальных операций ВВС США приостановило эксплуатацию размещенных в Японии конвертопланов CV-22 Osprey в связи с проблемами, связанными с обеспечением безопасности их полетов.