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В Японии приостановили полеты конвертопланов V-22 Osprey

Другие страны Материалы 20 августа 2022 06:11 (UTC +04:00)
В Японии приостановили полеты конвертопланов V-22 Osprey

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Силы самообороны Японии приостановили полеты конвертопланов V-22 Osprey, временно дислоцированных в префектуре Тиба рядом с японской столицей. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что конвертопланы пройдут дополнительные проверки на безопасность. Сроки возобновления полетов пока не известны. В общей сложности в гарнизоне в районе Кисарадзу (префектура Тиба) размещены девять конвертопланов V-22 Osprey.

Решение связано с тем, что ранее командование специальных операций ВВС США приостановило эксплуатацию размещенных в Японии конвертопланов CV-22 Osprey в связи с проблемами, связанными с обеспечением безопасности их полетов.

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