В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,7

Землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в воскресенье в Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии располагался в 348 км к северо-западу от Порт-Морсби - столицы островного государства, в которой проживают 283 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Между тем американский Национальный центр предупреждения о цунами опубликовал соответствующее оповещение.