Филиппо Гранди переизбрали верховным комиссаром ООН по делам беженцев до 2026 года

Генеральная Ассамблея ООН переизбрала в понедельник Филиппо Гранди верховным комиссарам ООН по делам беженцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гранди занимает пост главы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев с 1 января 2016 года. В результате решения Генассамблеи его полномочия продлены до 31 декабря 2025 года. Решение было принято без голосования.

Гранди - итальянский дипломат, работает в различных структурах ООН с 1988 года. В числе мест работы - Сирия, Ирак, Турция, различные страны Африки.