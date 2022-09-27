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Филиппо Гранди переизбрали верховным комиссаром ООН по делам беженцев до 2026 года

Другие страны Материалы 27 сентября 2022 02:14 (UTC +04:00)
Филиппо Гранди переизбрали верховным комиссаром ООН по делам беженцев до 2026 года

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Генеральная Ассамблея ООН переизбрала в понедельник Филиппо Гранди верховным комиссарам ООН по делам беженцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гранди занимает пост главы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев с 1 января 2016 года. В результате решения Генассамблеи его полномочия продлены до 31 декабря 2025 года. Решение было принято без голосования.

Гранди - итальянский дипломат, работает в различных структурах ООН с 1988 года. В числе мест работы - Сирия, Ирак, Турция, различные страны Африки.

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