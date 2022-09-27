Ураган "Иэн" в Карибском море усилился до второй категории

Ураган "Иэн" в понедельник усилился в Карибском море до урагана второй категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На данный момент скорость ветра в пределах стихии составляет 43 м/с. "Иэн" находится на расстоянии 250 км к юго-востоку от крайней западной точки Кубы и движется на северо-запад со скоростью 20 км/ч.

По данным центра, для кубинского острова Хувентуд, провинций Пинар-дель-Рио и Артемиса объявлено штормовое предупреждение.

24 сентября президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за приближающегося тропического шторма "Иэн" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.