В Камбодже в результате пожара в отеле погибли не менее 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара в отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в городе Пойпет на границе с Таиландом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг камбоджийский портал Fresh News со ссылкой на полицию. Телефоны отеля в настоящее время недоступны.

Кроме того, как отмечается, пострадали еще 30 человек. По данным местных СМИ, они получили ожоги, отравились продуктами горения или получили травмы, выпрыгнув из окон верхних этажей.

Пожар в отеле еще не потушен. Как сообщает газета Phnom Penh Post со ссылкой на главу местной администрации, внутри могут находиться более 400 человек.

Власти Камбоджи привлекли спецназ и вертолеты для спасения людей, застрявших в гостиничном комплексе, сообщил изданию заместитель Национального комитета по борьбе со стихийными бедствиями Кун Ким.

Некоторые местные СМИ сообщали, что причиной ЧП мог стать взрыв бака с топливом на территории казино, где и начался пожар. Позднее огонь перекинулся и на жилые помещения.

Пожарные работали на месте ЧП всю ночь, однако к утру огонь полностью потушен не был. На кадрах, которые публикует местное ТВ, видно, что здание практически полностью выгорело, но внутри еще есть огонь.