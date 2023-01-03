В Буркина-Фасо нашли тела 28 мужчин

Тела 28 мужчин, убитых из огнестрельного оружия, обнаружены в городе Нуна на северо-западе Буркина-Фасо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник со ссылкой на местную прокуратуру агентство Reuters.

Тела были найдены 30 и 31 декабря. По факту убийства начато расследование, говорится в сообщении прокуратуры. Подробности случившегося не приводятся.

По информации агентства, в понедельник Организация гражданского общества Буркина-Фасо возложила ответственность за расправу над мужчинами на членов организации "Добровольцы на защите отечества", которую финансирует правительство.

Буркина-Фасо, расположенная в Западной Африке, в последние годы превратилась в эпицентр активности террористических группировок, которые нападают на военные и гражданские объекты, а также минируют дороги.