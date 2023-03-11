В Афганистане произошел взрыв

Взрыв произошел в субботу в культурном центре в городе Мазари-Шариф, расположенном в северной афганской провинции Балх. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, взрыв произошел в культурном центре "Табиан" в Мазари-Шарифе в 11:00 по местному времени. Указывается, что в результате взрыва есть жертвы, однако их точное число пока неизвестно. Среди пострадавших есть журналисты. Что послужило причиной взрыва, газета не уточняет.