В Японии прогнозируют сокращение населения на треть через 50 лет

Население Японии сократится на треть в течение ближайших 50 лет, опустившись до отметки в 87 млн человек. Соответствующий прогноз опубликовал в среду Национальный институт населения и исследований в области социальной безопасности при Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом, по мнению специалистов института, доля людей пенсионного возраста к 2070 году составит 38,4%. В 2020 году этот показатель составлял 28,6%. Также ожидается, что доля иностранцев среди населения Японии в ближайшие 50 лет достигнет 10,7%.

28 февраля Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии опубликовало отчет, согласно которому в 2022 году в стране родились 799,7 тыс. детей, что стало наименьшим показателем с начала ведения соответствующей статистики в 1899 году. В сравнении с 2021 годом уровень рождаемости снизился на 5,1%, при этом он продолжает уменьшаться на протяжении семи лет. Стремительное старение нации наряду с низкой рождаемостью сулит государству массу проблем в ближайшем будущем. К примеру, работающие сейчас японцы в старости могут лишиться выплат в том размере, который установлен для нынешних японских пенсионеров.