Китайские компании собрали на IPO в 2023 году в пять раз больше американских

Китайские компании собрали после первичного размещения акций (IPO) за первые четыре месяца этого года в пять раз больше средств, чем американские. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным аналитической платформы Dealogic, с января по апрель на американских площадках прошло 56 IPO, вследствие которых компании привлекли $3,8 млрд. За аналогичный период 2022 года этот показатель составил $12,3 млрд, а в 2021 году - $130 млрд. В то же время на биржах Китая за последние четыре месяца прошло около 80 первичных размещений акций, которые принесли фирмам более $19,5 млрд, хотя в прошлом году эта сумма достигала около $23,5 млрд.

"До [банкротства] Silicon Valley Bank мы думали, что восстанавливаемся. Казалось, что мы набираем обороты", - заявил изданию высокопоставленный сотрудник американского банка. Он отметил, что инвесторы неохотно вкладывают средства в малые и ненадежные компании.

По мнению газеты, подобная ситуация связана с отменой пандемийных ограничений в КНР и введением упрощенного порядка IPO на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах. В то же время американский рынок испытывает спад из-за роста инфляции и процентных ставок, а также кризиса в банковском секторе. "Не то, чтобы Азия сделала рывок. Просто США и остальной мир настолько сникли, что на Китай и другие рынки приходится значительная часть операций", - отметил Эйвери Спир, аналитик инвестиционного банка Renaissance Capital.

На европейских биржах обстановка еще сложнее: за последние четыре месяца IPO на них, по данным Dealogic, принесли всего $1,8 млрд, что на 40% меньше показателей предыдущего года. В Великобритании, важном финансовом центре Европы, прошло всего четыре размещения акций на сумму £90 млн ($112,5 млн).