Канадские военные прибыли в провинцию Альберта для помощи в тушении лесных пожаров

Вооруженные силы Канады прибыли в провинцию Альберта для оказания помощи в ликвидации масштабных лесных пожаров. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в регион прибыли порядка 300 военных. Они должны оказать помощь почти 2 тыс. пожарных, которые уже борются со стихией.

В настоящее время в Альберте зафиксированы 84 лесных пожара, 20 из которых пока не удается взять под контроль. Порядка 16 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. О пострадавших и погибших не сообщалось.

Причиной масштабных лесных пожаров стала погода - в регионе не первую неделю стоит 30-градусная жара.