Австралия выделит $6,6 млн на гуманитарную помощь Газе

БАКУ /Trend/ - Австралия выделит дополнительно $6,6 млн гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Как передает Trend, об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Министр отметила, что средства пойдут во Всемирную продовольственную программу для доставки продовольственной помощи гражданскому населению, страдающему от голода в секторе Газа.

По ее словам, на сегодняшний день Канберра предоставила населению палестинского анклава продовольствие, воду и предметы первой необходимости на сумму более 47 миллионов долларов и "готова оказать дополнительную поддержку региону".