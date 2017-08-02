В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России

Комплекс посольства России в Дамаске подвергся в среду минометному обстрелу, жертв нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарии МИД РФ.

"Второго августа комплекс посольства России в Дамаске подвергся минометному обстрелу со стороны позиций боевиков террористических бандформирований, - информировали в министерстве. - Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, еще два - разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения".

"По счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб", - отметили в дипведомстве.