В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России

2 августа 2017 18:15 (UTC+04:00)

Комплекс посольства России в Дамаске подвергся в среду минометному обстрелу, жертв нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарии МИД РФ.

"Второго августа комплекс посольства России в Дамаске подвергся минометному обстрелу со стороны позиций боевиков террористических бандформирований, - информировали в министерстве. - Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, еще два - разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения".

"По счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб", - отметили в дипведомстве.

Москва надеется, что Запад даст в СБ ООН должную оценку обстрела дипмиссии, заявили в МИД.

Azernews Newspaper
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