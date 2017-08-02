В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России

Комплекс посольства России в Дамаске подвергся в среду минометному обстрелу, жертв нет.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарии МИД РФ.
"Второго августа комплекс посольства России в Дамаске подвергся минометному обстрелу со стороны позиций боевиков террористических бандформирований, - информировали в министерстве. - Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, еще два - разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения".
"По счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб", - отметили в дипведомстве.
Москва надеется, что Запад даст в СБ ООН должную оценку обстрела дипмиссии, заявили в МИД.