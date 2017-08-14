МО России рассказало об уникальной операции сирийских военных под Дейр-эз-Зором

14 августа 2017 17:52 (UTC+04:00)

Российские военные советники приняли участие в подготовке и управлении операцией по высадке десанта в тыл "Исламского государства" (ИГ) в Сирии, операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников – генерала Сухела Хасана, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно сообщению, правительственные силы САР в ночь на 12 августа, впервые с момента начала боевых действий против ИГ* на территории Сирии, провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков с последующим разгромом и захватом населенного пункта Эль-Кдер (около 120 километров западнее Дейр эз-Зора).

"Операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников – генерала Сухела Хасана. Непосредственное участие в подготовке операции и управлении ее ходом принимали российские военные советники", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Путин и Роухани подтвердили дальнейшую координацию усилий РФ и Ирана по Сирии
Иран 17:50
Сирийская армия продолжила наступление на востоке провинции Хомс
Арабские страны 11 августа 12:21
Сирийская армия отвоевала у ИГ новые территории
Арабские страны 10 августа 17:03
Сирийская армия отбила атаку ИГ в Хомсе, убиты 80 террористов
Арабские страны 10 августа 10:58
Мировые СМИ пишут о тяжелой доле сирийских армян на исторической родине
Армения 8 августа 11:00
Боевики ИГ обстреляли ракетами поселение на ливано-сирийской границе
Арабские страны 7 августа 21:33
Иран, Турция и Россия обсудят сирийский кризис
Турция 7 августа 11:59
ВС Турции на границе с Сирией приведены к полную боеготовность
Турция 7 августа 11:51
Террористы обстреляли сирийский район Маре, 3 убитых
Арабские страны 6 августа 14:11
Лавров в Маниле проводит переговоры с главой МИД Турции
Турция 6 августа 13:03
Сирийская армия отразила атаки ИГ на Дейр-эз-Зор
Арабские страны 5 августа 12:01
Коалиция признала гибель 624 мирных жителей в ходе операции в Сирии и Ираке
В мире 4 августа 16:42
Умеренная оппозиция и армия САР договорились прекратить огонь в зоне "Хомс"
В мире 3 августа 11:39
Минобороны РФ заявило о создании третьей зоны деэскалации в Сирии
Арабские страны 3 августа 11:06
Террористов ИГ выбили из ключевых районов Ракки, заявил представитель США
В мире 1 августа 15:55
В результате удара ВВС коалиции в Сирии погибли не менее 60 человек - СМИ
В мире 1 августа 11:45
Десять мирных жителей погибли в результате удара ВВС коалиции в Сирии
Арабские страны 29 июля 19:18
В Стамбуле задержаны 17 членов ИГ
Турция 27 июля 15:12