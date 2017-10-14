В Москве и Махачкале задержали членов ячейки ИГ, готовивших теракты в Дагестане

14 октября 2017 23:18 (UTC+04:00)

Сотрудники спецслужб и полиции задержали в Москве и Махачкале четверых членов подпольной ячейки террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовивших теракты в Дагестане, передает ТАСС.

Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В результате осуществления комплекса оперативно-разыскных мероприятий органами безопасности совместно с МВД России вскрыта и пресечена деятельность сторонников международной террористической организации ИГИЛ, - сообщили в НАК. - 13 и 14 октября в Москве и Махачкале были задержаны четверо членов т. н. "спящей" ячейки этой преступной организации, все они являются выходцами из Дагестана".

По информации НАК, в настоящее время задержанные дают подробные признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ, а также о подготовке ими террористических актов с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия на территории Дагестана "в местах массового пребывания людей во время проведения крупных общественных мероприятий, а также осуществлении покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих".

Azernews Newspaper
Новости по теме
Угроза взрыва в ТЦ "Метрополис" не подтвердилась (Обновлено)
Россия 04:56
МЧС увеличивает группировку по тушению пожара в московском ТЦ "Синдика"
Россия 8 октября 23:28
В Москве горит торговый центр, идет эвакуация
Россия 8 октября 17:22
В Москве эвакуировали три вокзала
Россия 6 октября 19:36
Посол Ирана при ООН подчеркнул необходимость преследования и выдачи террористов
Иран 3 октября 15:47
В Москве арестовали двух рабочих за подготовку терактов по заданию ИГ
Россия 2 октября 18:48
Бизнес-центр горит в центре Москвы
Россия 28 сентября 16:21
Беспилотники Ирана атаковали базы ИГИЛ
Политика 25 сентября 02:00
На западе Москвы эвакуировали дом после анонимного звонка
Россия 24 сентября 00:15
Известный ханенде о премьере оперы "Лейли и Меджнун" в Москве (ФОТО)
Культура 21 сентября 16:39
Москву ждет грандиозная премьера "Лейли и Меджнун": С восточной любовью из Баку! (ФОТО)
Культура 21 сентября 14:13
Станцию метро "Китай-город" в Москве закрыли после анонимного звонка
Россия 19 сентября 23:55
Сотрудники и посетители библиотеки в Москве эвакуированы после звонка с угрозой взрыва
Россия 19 сентября 22:32
В Москве состоялся вечер, посвященный великому азербайджанскому поэту Насими (ФОТО)
Культура 19 сентября 14:22
В Москве из торгового центра эвакуировали три тысячи человек
Россия 18 сентября 00:41
Сирийская армия отбила у ИГ два района в Дейр-эз-Зоре
Арабские страны 17 сентября 08:05
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован кинотеатр
Россия 16 сентября 23:49
В Москве пассажирский поезд сбил двух человек, один погиб
Россия 16 сентября 22:45