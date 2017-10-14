В Москве и Махачкале задержали членов ячейки ИГ, готовивших теракты в Дагестане

Сотрудники спецслужб и полиции задержали в Москве и Махачкале четверых членов подпольной ячейки террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовивших теракты в Дагестане, передает ТАСС.

Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В результате осуществления комплекса оперативно-разыскных мероприятий органами безопасности совместно с МВД России вскрыта и пресечена деятельность сторонников международной террористической организации ИГИЛ, - сообщили в НАК. - 13 и 14 октября в Москве и Махачкале были задержаны четверо членов т. н. "спящей" ячейки этой преступной организации, все они являются выходцами из Дагестана".

По информации НАК, в настоящее время задержанные дают подробные признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ, а также о подготовке ими террористических актов с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия на территории Дагестана "в местах массового пребывания людей во время проведения крупных общественных мероприятий, а также осуществлении покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих".