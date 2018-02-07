МИД России объяснил усиление российских военных баз в Таджикистане и Кыргызстане

Москва усилила потенциал военных баз в Таджикистане и Кыргызстане в связи с угрозами, исходящими из Афганистана, в рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник.

"Южное направление давно является для нас объектом особого внимания из-за ситуации в Афганистане. Сейчас приходится учитывать еще и передислокацию туда боевиков [террористов "Исламского государства"] после их поражения в Сирии и Ираке", — заявил Стерник.

Он подчеркнул, что все эти риски "возникли не вчера" и поэтому Россия, как и ее союзники в ОДКБ и СНГ, "постоянно принимают необходимые меры".

"Укрепляется пограничная безопасность, силовые структуры. Проводится модернизация вооруженных сил наших партнеров, готовятся кадры. 201-я российская военная база в Таджикистане оптимизирована под задачи поддержки правительственных сил для прикрытия наиболее опасных участков границы. Усилен потенциал нашей авиабазы в Кыргызстане. В рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности. Всех этих мер должно хватить, чтобы союзники чувствовали себя спокойно", — сказал Стерник.

При этом он отметил, что "на общей обстановке благотворно сказывается процесс "оздоровления" отношений между странами Ферганской долины – Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном".

"До недавнего времени при появлении трений в этом "треугольнике" возникала напряженность между национальными общинами, живущими в долине в тесном соседстве. Этим могли пользоваться экстремисты в подрывных целях. Сейчас благодаря "ожившему" сотрудничеству Ташкента с Бишкеком и Душанбе подобные риски снижены", — заявил дипломат.

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