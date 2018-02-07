На шахте в Кемеровской области России произошло обрушение

На шахте "Осинниковская" в Кемеровской области произошло обрушение породы, сообщили РИА Новости в кузбасском главке МЧС.

"По предварительным данным, один человек погиб, ещё один травмирован", - сказал собеседник агентства.

Под землей находились 125 человек. Восемь из них были на аварийном участке, они вышли на поверхность.

На место происшествия прибыли два отделения горноспасательного отряда. Работа шахты не останавливалась.

Шахта "Осинниковская" находится под управлением "Распадской угольной компании". В 2015 году на ней уже происходила авария. В результате погиб один человек.

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