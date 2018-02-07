На шахте в Кемеровской области России произошло обрушение

7 февраля 2018 23:14 (UTC+04:00)

На шахте "Осинниковская" в Кемеровской области произошло обрушение породы, сообщили РИА Новости в кузбасском главке МЧС.

"По предварительным данным, один человек погиб, ещё один травмирован", - сказал собеседник агентства.

Под землей находились 125 человек. Восемь из них были на аварийном участке, они вышли на поверхность.

На место происшествия прибыли два отделения горноспасательного отряда. Работа шахты не останавливалась.

Шахта "Осинниковская" находится под управлением "Распадской угольной компании". В 2015 году на ней уже происходила авария. В результате погиб один человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Источник сообщил о росте числа пострадавших при обрушении конструкций в переходе в Москве
Россия 30 января 23:06
Шесть человек погибли при взрыве в шахте в Колумбии
В мире 6 декабря 2017 07:11
В Мексике два человека погибли при обрушении стропил в школе
Другие страны 3 декабря 2017 03:39
В Индии обрушился пешеходный мост, десятки человек пострадали
В мире 30 октября 2017 11:36
В шахте на западе Грузии погиб один рабочий
Грузия 28 октября 2017 04:17
На шахте в Киргизии погибли три человека
Кыргызстан 27 октября 2017 10:57
На шахте в Турции произошел обвал
Турция 17 октября 2017 16:57
В Астане в результате обрушения в строящемся здании погибли два человека
Казахстан 17 сентября 2017 15:01
В Китае в затопленной шахте погибли шесть шахтеров
Другие страны 24 мая 2017 06:55
Число погибших при взрыве на шахте в Иране увеличилось до 43
Общество 9 мая 2017 13:35
В Иране число погибших при взрыве на шахте увеличилось до 35 (Обновлено)
Общество 4 мая 2017 02:28
В результате обрушения на шахте в России погибли два человека
Россия 23 апреля 2017 10:30
В шахте на Украине произошел выброс угля, под завалом оказались люди
Другие страны 8 марта 2017 18:24
В результате обвала в перуанской шахте погибли два человека
Другие страны 1 февраля 2017 01:36
В Китае жертвами взрыва газа на шахте стали 12 человек
Другие страны 6 января 2017 06:36
На морской платформе SOCAR обрушилась емкость с дизтопливом, пострадавших нет
Происшествия 5 января 2017 18:01
Число погибших при обрушении шахты на востоке Индии увеличилось до 16
Другие страны 1 января 2017 11:14
При обрушении на стройке на юге Китая погибли три человека
Другие страны 31 декабря 2016 15:05