Большинство пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ отпустили домой

26 марта 2018 06:06 (UTC+04:00)

Тридцать семь пострадавших в пожаре в кемеровском торговом центре были доставлены в областную больницу скорой помощи, почти все они отпущены по домам, сообщил в эфире канала "Россия 24" заведующий отделением токсикологии областной больницы Константин Сиворонов, передает РИА Новости.

По данным МЧС, в общей сложности пострадали 45 человек.

"Тридцать семь обращений к нам было… В настоящее время на лечении находятся восемь пострадавших. У семерых среднее, у одного легкое состояние", — сообщил Сиворонов.

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