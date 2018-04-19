Небензя обвинил Лондон в уничтожении улик по "делу Скрипалей"

Великобритания планомерно уничтожает улики по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, считает постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

"Британские власти занимаются планомерным уничтожением улик и вещественных доказательств. Уничтожены животные из дома Скрипаля. Пробы у них, очевидно, не брались. Зачищаются места, которые посещали Скрипали — бар, ресторан, скамейка, почва в парке и тому подобное. Притом что простые граждане продолжают жить в Солсбери, как ни в чем не бывало", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Он также напомнил, что Скрипалей никто не видел с 4 марта, и их местонахождение неизвестно.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.