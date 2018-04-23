Лавров: Ракетный удар по САР был нацелен на срыв расследования ОЗХО

23 апреля 2018 13:37 (UTC+04:00)

Ракетный удар США, Франции и Великобритании по Сирии был нацелен на срыв расследования инспекторов ОЗХО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы наблюдаем за происходящим в Сирии с большой тревогой, потому что ровно в тот момент, когда обозначился коренной перелом, уже не просто в борьбе с ИГ, а остатками террористов, когда была освобождена от экстремистов Восточная Гута, и, немаловажно, когда наметились реальные возможности в самое ближайшее время начать работу конституционной комиссии в соответствии с решениями конгресса сирийского национального диалога в Сочи, именно в этот момент была осуществлена провокация под предлогом использования химического оружия, не дожидаясь, пока инспекторы ОЗХО прибудут на место, на фоне многочисленных свидетельств, что все это было постановочным спектаклем, были нанесены удары", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

"Для всех беспристрастных наблюдателей должно быть очевидно, что тем самым пытались сорвать расследование по линии инспекторов ОЗХО и подорвать позитивные тенденции, которые во многом по инициативе стран-гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции — стали укрепляться на треке сирийского урегулирования", — добавил министр.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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