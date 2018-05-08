Объем торговли между Россией и ЕС в первом квартале вырос

8 мая 2018 16:23 (UTC+04:00)

Оборот внешней торговли между РФ и ЕС в первом квартале 2018 года составил 70,796 миллиарда долларов, показав рост на 21,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, передает РИА Новости.

Экспорт из РФ в ЕС составил 49,904 миллиарда долларов (рост на 19,8%), импорт из ЕС — 20,892 миллиарда долларов (рост на 24,6%).

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ снизилась в годовом выражении до 44,9% с 45,3%.

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