РЖД начали электрификацию железнодорожной линии в Иране

Холдинг РЖД начал работы по электрификации железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун в Иране, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин в феврале говорил, что начало работ по электрификации железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун запланировано на второе полугодие 2018 года. "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД по реализации зарубежных проектов) позднее уточняла, что старт запланирован на июль.

"Холдинг РЖД начал работы по электрификации линии Гармсар – Инче Бурун в Иране. Торжественная церемония старта проекта состоялась в понедельник в Тегеране. В ней приняли участие генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров, министр дорог и городского развития Ирана Аббас Ахунди, президент "Иранских железных дорог" Саид Мохаммадзаде", — говорится в сообщении РЖД.

Проект РЖД в Иране стоимостью 1,2 миллиарда евро предусматривает электрификацию железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун с поставкой путевой техники и 40 локомотивов. Он будет финансироваться за счет средств государственного экспортного кредита правительства РФ правительству Ирана.

По словам Белозерова, которые приводятся в сообщении, электрификация линии даёт существенный экономический эффект: за счёт двукратного роста скорости пропускная способность вырастет в четыре раза – до 10 миллионов тонн ежегодно.

"Считаем позитивными и такие эффекты, как увеличение безопасности перевозок и сокращение выбросов в атмосферу. Всё это создаёт условия для роста грузооборота по международному транспортному коридору "Север – Юг" и интенсификации экономических связей в Каспийском регионе", — сказал глава РЖД.

Проект, сказал Белозеров, рассчитан на 4 года и 4 месяца. Он предусматривает электрификацию линии Гармсар – Инче Бурун общей протяженностью 495 километров, в том числе 203 километра в горной местности, 31 станции и 95 тоннелей.

Кроме этого, контрактом предусмотрены поставка электровозов и техники для обслуживания контактной сети, устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), а также обеспечение технической поддержки в течение первого года эксплуатации.

Работы по контракту выполняет "РЖД Интернешнл".

"Уверен, что за это время будет накоплен многообразный опыт, который будет полезен для наших стран. Он станет хорошей основой для реализации новых совместных проектов в области инфраструктурного развития", — цитируют РЖД главу компании.

Холдинг РЖД в 2012 году уже завершил один проект в этой стране — электрификацию железнодорожной линии Тебриз — Азаршахр. Мишарин, посетивший Тегеран в составе российской делегации в апреле 2018 года, сообщал РИА Новости, что иранская сторона предложила РЖД электрифицировать железнодорожную линию в 3 тысячи километров, стоимость проекта может составить 2-3 миллиарда евро.

Президент США Дональд Трамп 8 мая текущего года объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе и восстановлении всех санкций, приостановленных в результате достигнутой сделки. Как заявило тогда министерство финансов США, восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней.

Белозеров в конце мая в интервью РИА Новости говорил, что РЖД считают свой проект по электрификации железнодорожной линии в Иране гражданским и не попадающим под санкции США, но уточняют детали.

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