Сергей Лавров: Cитуация в палестино-израильском урегулировании вызывает тревогу

4 июля 2018 12:55 (UTC+04:00)

Ситуация в палестино-израильском урегулировании вызывает тревогу, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Предлагаю обсудить сегодня очень тревожащую всех нас ситуацию в палестино-израильском урегулировании, некоторые другие региональные дела", — заявил Лавров в начале встречи с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

Иорданский министр, в свою очередь, подчеркнул, что палестино-израильское урегулирование является очень важным вопросом.

"Мы высоко ценим особую роль России, которую ваша страна играет в установлении мира в этом регионе. Сегодня я проинформирую вас о тех шагах, которые предпринимает король (Иордании) Абадалла II по этому вопросу", — сказал ас-Сафади.

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