Дмитрий Песков: Путин и Трамп проведут пресс-конференцию по итогам саммита

13 июля 2018 14:36 (UTC+04:00)

Совместно коммюнике не является обязательным атрибутом встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявления по итогам саммита будут сделаны непосредственно двумя лидерами, которые проведут пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

"Совместная пресс-конференция двух президентов будет. И нет, совместное коммюнике не является обязательным атрибутом подобных встреч. Заявления по итогам саммита будут сделаны непосредственно двумя президентами", — сказал Песков журналистам в пятницу в ответ на просьбу прокомментировать, предполагается ли на саммите совместное коммюнике.

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