Более 60 детей госпитализировали из лагеря в Дагестане с отравлением

Шестьдесят пять человек, в том числе 61 ребенок, госпитализированы из спортивного лагеря "Спартак" в Дагестане с симптомами отравления, состояние пострадавших - средней и легкой степени тяжести, сообщили в понедельник в пресс-службе минздрава республики, передает ТАСС.

"С 12 по 13 августа в Шамильскую центральную районную больницу госпитализировано 65 больных с признаками острой кишечной инфекции, в том числе 61 ребенок и четыре человека из числа обслуживающего персонала (повар, охранник и два воспитателя). Состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести. По предварительным данным эпидрасследования, имеет место реализация пищевого пути передачи инфекции", - сказала представитель министерства.

По ее словам, заболевшие находятся в инфекционном отделении больницы, которое рассчитано на 15 коек, а также в перепрофилированных отделениях. "Для оказания помощи местным врачам в Шамильский район направлена бригада медиков Республиканского центра инфекционных болезней. Всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме", - добавили в минздраве республики.

Прокуратура Дагестана начала проверку. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель ведомства.

"Мы проводим проверку с привлечением специалистов Роспотребнадзора и других заинтересованных ведомств в связи с сообщением о массовом отравлении в детском лагере", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось об отравлении 54 детей. Всего в лагере, по данным главы района, отдыхают 200 детей.

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