В Дагестане шесть человек погибли в ДТП

21 августа 2018 23:04 (UTC+04:00)

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении трех легковых автомобилей в Дербентском районе Дагестана, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по республике.

Авария произошла примерно в 20.30 по московскому времени во вторник на федеральной автодороге "Кавказ".

"Столкнулись три легковых автомобиля, один из которых загорелся, в результате шесть человек погибли, в том числе трое детей", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте работает оперативно-следственная группа.

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