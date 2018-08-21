В Дагестане шесть человек погибли в ДТП

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении трех легковых автомобилей в Дербентском районе Дагестана, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по республике.

Авария произошла примерно в 20.30 по московскому времени во вторник на федеральной автодороге "Кавказ".

"Столкнулись три легковых автомобиля, один из которых загорелся, в результате шесть человек погибли, в том числе трое детей", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте работает оперативно-следственная группа.

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