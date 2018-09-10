Замглавы МИД Рябков обсудил СВПД с иранским коллегой

10 сентября 2018 14:44 (UTC+04:00)

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с замглавы иранского МИД Аббасом Аракчи, стороны обсудили реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД), сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Тегеране.

"Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с СВПД. Стороны согласились проводить дальнейшие двусторонние консультации", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

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