Россия предлагает продлить мораторий на вылов осетровых на Каспии до 10 лет

МИД РФ выступает за максимальное - до 10 лет - продление моратория на коммерческий вылов осетровых рыб в Каспийском море, сообщил во вторник ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

"Российская сторона выступает за максимальный срок (для моратория), мы предлагали до 10 лет и выше. Это наше мнение. Пока речь идет о том, что в рамках комиссии по биоресурсам, которая создана на межправительственном уровне, мораторий ежегодно продлевается. Рассчитываем, что это будет и в дальнейшем", - сказал Братчиков.

Ранее в Росрыболовстве также выступили за продление моратория на вылов осетра на Каспии до 2027 года. В частности, в кулуарах IV научно-практической конференции "Российское осетроводство" замруководителя ведомства Василий Соколов пояснил, что для восстановления запасов осетровых необходимо как минимум 10 лет. По данным Росрыболовства, в 2018 году на воспроизводство осетровых планируют направить 715,73 млн рублей, в водоемы выпустят 36,1 млн штук молоди осетровых видов рыб.

Осетровые - семейство особо ценных рыб, включающее такие виды, как осетр, стерлядь, севрюга и белуга. В России с 2009 года ловить осетровых можно только в научно-исследовательских целях и для воспроизводства. Уловы невелики и составляют менее 10 т в Каспийском море. На сегодняшний день все Прикаспийские страны присоединились к этому мораторию.

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