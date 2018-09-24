У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, передает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в понедельник утром по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана на глубине более 40 километров в 142 километрах южнее посёлка Усть-Камчатск, расположенного на восточном побережье полуострова", — сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 10,2.

По информации краевого главка МЧС, в населенных пунктах Камчатского края сейсмическое событие не ощущалось.

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