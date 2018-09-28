Владимир Путин считает необходимым сохранить темпы роста товарооборота с Таджикистаном

28 сентября 2018 16:15 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин отметил необходимость сохранить высокие темпы роста товарооборота с Таджикистаном и выразил намерение обсудить с президентом этой страны Эмомали Рахмоном дальнейшие перспективы сотрудничества, передает в пятницу ТАСС.

"Я рад возможности обменяться с вами информацией о том, как развиваются наши отношения и наметить шаги на дальнейшую перспективу", - сказал в начале встречи с Рахмоном глава российского государства.

Путин отметил хороший темп развития двусторонних отношений между Россией и Таджикистаном, в частности, обратил внимание на рост товарооборота на 35 процентов в текущем году. "Нам нужно удержать набранные темпы", - отметил российский лидер.

Президент России также поблагодарил своего таджикского коллегу за хорошую организацию саммита СНГ, который прошел в Душанбе 27-28 сентября.

В свою очередь Рахмон заявил о намерении обсудить с Путиным состояние и перспективы развития многопланового сотрудничества между странами.

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