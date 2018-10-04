Президент России проведет переговоры с премьером Индии

4 октября 2018 09:52 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин 4-5 октября посетит с официальным визитом Индию, сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Сообщается, у главы государства состоятся переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время которых планируется рассмотреть ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам переговоров будут подписаны двусторонние документы.

Затем Путин и Моди примут участие в работе российско-индийского делового форума, а также встретятся с группой воспитанников российского образовательного центра "Сириус" и одаренных детей из Индии. Программой визита предусмотрена и встреча президента России с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.

Президента России в этой поездке будут сопровождать вице-премьер Юрий Борисов, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, замминистра энергетики Анатолий Яновский, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, глава Росатома Алексей Лихачев, руководитель РЖД Олег Белозеров, глава ВТБ Андрей Костин.

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