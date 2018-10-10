Россия, Китай и КНДР выступили за пересмотр санкций в отношении Пхеньяна

10 октября 2018 12:51 (UTC+04:00)

Заместители министров иностранных дел России, Китая и КНДР Игорь Моргулов, Кун Сюанью и Цой Сон Хи выступили за пересмотр Советом Безопасности ООН санкций в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам трехсторонних консультаций дипломатов в Москве. Текст документа размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает в среду ТАСС.

"Отмечая предпринятые КНДР важные шаги в направлении денуклеаризации, стороны сочли необходимым своевременно приступить к пересмотру Советом Безопасности ООН санкционных мер в отношении КНДР. Подтверждена общая позиция против односторонних санкций", - говорится в коммюнике.

Стороны были едины во мнении "о безальтернативности мирного политико-дипломатического урегулирования всего комплекса проблем Корейского полуострова". "Дана высокая оценка усилиям вовлеченных стран по продвижению диалога в интересах такого урегулирования, - обратили внимание в министерстве. - Выражена поддержка проведению переговоров между КНДР и США, КНДР и Республикой Корея с целью снятия взаимных озабоченностей и нормализации отношений".

Заместители глав МИД трех стран подтвердили стремление сторон "к достижению денуклеаризации Корейского полуострова и созданию там механизма мира". "Достигнуто общее понимание того, что данный процесс, первоочередной задачей которого является установление взаимного доверия, должен носить поэтапный и синхронный характер и сопровождаться встречными шагами вовлеченных государств", - отмечается в документе.

Дипломаты предметно обсудили необходимость укрепления двусторонней и многосторонней координации "в интересах создания механизма прочного мира на Корейском полуострове". Стороны условились продолжать диалог.

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