Российские компании посетят Японию с бизнес-миссией

18 октября 2018 11:50 (UTC+04:00)

Российские компании, занятые в сфере деревянного домостроения, в конце ноября посетят с бизнес-миссией Японию. Об этом сообщает Лесопромышленный комплекс России, передает в четверг РИА Новости.

Поездку организует министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В ее рамках российские представители проведут ряд встреч с профильными ассоциациями и трейдерами, посетят готовые объекты и производственные предприятия.

В деловую программу включена встреча с торговой компанией Tairiku — Trading Co. Ltd. и дискуссия с Japan Plywood Inspection Corporation (JPIC) по вопросам Японских Сельскохозяйственных Стандартов JAS. Ассоциация занимается сертификацией клееной продукции (фанера, ЛВЛ, клееный брус и прочее). В ходе встречи обсудят вопросы спецификации и требований к ввозимой в Японию продукции.

Представители российских компаний посетят выставку Japan Home & Building Show в Токио, выставку домов "TVK Housing Plaza Yokohama" в городе Йокогама (61 модельный дом, построенный 35 ведущими японскими строительными компаниями) и осмотрят павильон умного здорового дома Smart Welness House в городе Уруми.

Smart Wellness House — это реализованная концепция жилого дома, в строительстве которого широко применена древесина (древесные строительные материалы, окна, двери, напольные покрытия). Дом выполнен с применением энергосберегающих материалов и отличается высокой степенью герметичности и теплоизоляции.

"Уникальный опыт в сфере деревянного домостроения делает Японию одним из лидеров отрасли в мире. Современные технологии, которые здесь массово используются, — это тренды не только сегодняшнего, но уже и завтрашнего дня. Безусловно, изучение новейших мировых разработок необходимо для дальнейшего развития деревянного домостроения в России. Кроме того, мы надеемся на укрепление взаимовыгодного партнёрства в сфере ЛПК между нашими странами", — сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, комментируя предстоящую поездку.

Япония входит в тройку стран-лидеров по импорту продукции российского лесопромышленного комплекса. По итогам 2017 года экспорт продукции ЛПК в Японию составил 504,8 миллиона долларов, что на 23 процента больше аналогичного показателя 2016 года.

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