В Москве состоялся форум трёхстороннего диалога Индия-Россия-Иран

В Москве стартовал "Трёхсторонний экспертный диалог Россия-Индия-Иран", который традиционно организуется фондом "Русский мир". Об этом сообщила пресс-служба Комитета Госдумы по образованию и науке, передает в субботу ИРНА.

Участниками встречи стали политики, дипломаты и политологи трёх стран. Программа конференции предусматривает обсуждение актуальных международных проблем, глобальных вызовов современности и особенностей регионального взаимодействия между Россией, Индией и Ираном. На специальной пленарной сессии будут рассмотрены ближневосточные конфликты и роль трёх стран в их урегулировании.



На открытии конференции с приветственным словом выступил председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель правления фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов. Политик отметил, что формат взаимодействия на экспертном уровне позволяет обсуждать не только проблемы трёхстороннего сотрудничества, но и вырабатывать согласованную позицию по актуальным вопросам глобальной повестки.

"Недавно Президент России Владимир Путин посетил Индию с официальным визитом, что свидетельствует о высоком уровне доверия между нашими странами. Однако введение новых санкций против Ирана может осложнить ситуацию в мире. Поэтому так важно проводить подобные консультации", – сказал Никонов.



От иранской стороны приветственное заявление сделал Мохаммад Казем Саджайпур, директор Института политических и международных исследований в ранге заместителя министра иностранных дел Ирана. Позицию индийской делегации выразил директор фонда "Обсёрвер" Санджой Джоши. На открытии также выступили послы Индии и Ирана в Москве.

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